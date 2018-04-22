Sinan Gümüş taşımacılık! – Fotomaç – 22 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    taşımacılık!

    <a href="/index/sinan-gumus?id=bda08ad3-d019-4282-aa0a-f796e8b51d18" class="" rel="tag">Sinan Gümüş</a> taşımacılık!

    Sarı-kırmızılı taraftarların ölüp ölüp dirildiği karşılaşmanın 82. dakikasında sahneye çıkan başarılı futbolcu, 2-2’lik eşitliği bozdu ve Cimbom’u yeniden zirveye taşıdı

    , Aytemiz 'u zorda olsa geçerken hayat öpücüğü 'ten geldi: 3-2. Maça çok hızlı başlayan sarı-kırmızılı, 4. dakikada Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti. 16'da Mariano'nun ortasında Tzavellas kaleyi şaşırınca durum 2-0 oldu. Ancak ev sahibinin maçı bırakmaya niyeti yoktu. 22. dakikada sahneye çıkan Junior Fernandes, 'u devreye 2-1'lik skorla götürdü.

    İkinci yarıda sağlı sollu ataklarla 'ı bunaltan Alanyaspor, 59'da penaltı kazandı. Topun başına geçen Emre Akbaba skoru 2-2'ye getirdi. Ancak sarıkırmızılılar henüz son sözü söylememişti. Bu sezon sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle "Cankurtaran" unvanını alan ve dün akşam da 70'te oyuna dahil olan 82. dakikada Galatasaraylıları çılgına çeviren golü ağlara yolladı: 3-2.

    Bu sezon dış sahalarda büyük sıkıntı yaşayan Cimbom, Aytemiz Alanyaspor engelini kayıpsız geçmeyi başarırken liderliği de rakibi Başakşehir'den geri aldı ve 4 hafta kala yeniden zirveye kuruldu.

    3-2'YE ABONE
    Alanyaspor ile Galatasaray arasında 'de oynanan 4 maçı da Galatasaray kazanırken bu maçlardan ikisi 3-2 bitti.

    MİMAR SİNAN
    Sinan Gümüş, 'de oyuna sonradan dahil olduğu son 7 maçta 4 gole katkıda bulundu (üç gol ve bir asist).
    1. 22.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    taşımacılık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN