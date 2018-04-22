Sinan Gümüş taşımacılık!
Sarı-kırmızılı taraftarların ölüp ölüp dirildiği karşılaşmanın 82. dakikasında sahneye çıkan başarılı futbolcu, 2-2’lik eşitliği bozdu ve Cimbom’u yeniden zirveye taşıdı
İkinci yarıda sağlı sollu ataklarla Galatasaray'ı bunaltan Alanyaspor, 59'da penaltı kazandı. Topun başına geçen Emre Akbaba skoru 2-2'ye getirdi. Ancak sarıkırmızılılar henüz son sözü söylememişti. Bu sezon sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle "Cankurtaran" unvanını alan ve dün akşam da 70'te oyuna dahil olan Sinan Gümüş 82. dakikada Galatasaraylıları çılgına çeviren golü ağlara yolladı: 3-2.
Bu sezon dış sahalarda büyük sıkıntı yaşayan Cimbom, Aytemiz Alanyaspor engelini kayıpsız geçmeyi başarırken liderliği de rakibi Başakşehir'den geri aldı ve 4 hafta kala yeniden zirveye kuruldu.
3-2'YE ABONE
Alanyaspor ile Galatasaray arasında Süper Lig'de oynanan 4 maçı da Galatasaray kazanırken bu maçlardan ikisi 3-2 bitti.
MİMAR SİNAN
Sinan Gümüş, Süper Lig'de oyuna sonradan dahil olduğu son 7 maçta 4 gole katkıda bulundu (üç gol ve bir asist).
- 22.4.2018
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
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