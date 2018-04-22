Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , 'ı Alanya'da ipten aldı

    <a href="/index/fernando-muslera?id=3abd8a7e-9914-4d53-a028-8f162b510deb" class="" rel="tag">Fernando Muslera</a>, <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ı Alanya'da ipten aldı

    G.Saray'ın tecrübeli file bekçisi, Alanya deplasmanında yaptığı tam 8 net kurtarışla, sarı-kırmızılılara altın değerinde üç puan kazandıran isim oldu.

    1. 22.4.2018 00:11
    2. Güncelleme: 22.4.2018 00:21
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