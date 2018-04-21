Galatasaray Kulübünün eski divan başkanı Oğuz İmregün vefat etti – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Kulübünün eski divan başkanı vefat etti

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Kulübünün eski divan başkanı <a href="/index/oguz-imregun?id=c6f6c971-3d04-4b9e-90b8-48acaf326a93" class="" rel="tag">Oğuz İmregün</a> vefat etti

    Kulübünün eski başkanı Prof. Dr. , vefat etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İmregün'ü kaybetmeninin üzüntüsünün yaşandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

    "Binlerce hukukçu yetiştirmiş ticaret hukuku hocamız, camiamızın çok değerli ismi, Kulübü Divan Kurulunun eski başkanı, Yardımlaşma Vakfı Kurucu Başkanı, eski Galatasaraylılar Cemiyeti Başkanı Prof.Dr 'ü kaybettik. Ülkemizin değerli hukuk insanlarından, Galatasaraylıların kalbinde çok önemli bir yer edinmiş olan Prof.Dr ülkemiz ve camiamız için başardıkları ile her zaman hatırlanacaktır. Yarın Şakirin Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlayacağımız İmregün'e Allah'tan rahmet, İmregün ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve Türk hukuk camiasına sabır ve başsağlığı dileriz."

    1. 21.4.2018 14:24
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