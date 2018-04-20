PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    , 'in cezasını açıkladı

    PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı

    Teknik Direktörü , Teleset Mobilya Akhisarspor maçının gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL aldı.

    Türkiye Futbol Federasonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.04.2018 tarih ve 71 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

    GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSAR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Karar verilmiştir.

    PFDK

    1. 20.4.2018 12:00
    2. Güncelleme: 20.4.2018 12:12
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