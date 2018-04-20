Galatasaray, Alanya deplasmanında – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    , Alanya deplasmanında

    Galatasaray, Alanya deplasmanında

    , Spor Toto 'in 30. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    'de 30. haftaya 60 puanla lider, ise 32 puanla 14. sırada girdi.

    Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile sakatlığı bulunan , karşılaşmada forma giyemeyecek.

    3 OYUNCU CEZA SINIRINDA
    Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Sofiane Feghouli, ve yarın kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

    MAĞLUBİYETLER DEPLASMANDA
    Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı.

    Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

    Galatasaray, deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.

    1. 20.4.2018 11:28
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