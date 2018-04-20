Galatasaray, Alanya deplasmanında
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Süper Lig'de 30. haftaya Galatasaray 60 puanla lider, Aytemiz Alanyaspor ise 32 puanla 14. sırada girdi.
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek.
3 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.
MAĞLUBİYETLER DEPLASMANDA
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.
- 20.4.2018 11:28
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İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Toplam 24
Yorum
Sie Orjinal fotoraflar dururken phoshop koyupta algı yaratmayın insanları kendiniz gibi geri zekalı zannetmeyin
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Mustafa Çulcu: "Mete Kalkavan elinden geleni yaptı"
Toplam 20
Yorum
arsen l. Hakem BJK li diye yaygara yapıldı.Hakem BJK li olmadığını göstermek için eli cebinde gezdi ve kader değişmedi Pepe ye kırmızı.Golü ofsayt
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ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an...
Toplam 9
Yorum
YAZIKLAR OLSUN. Sorun fb, gs, bjk değil. Şu görüntüler ve yapılanlar bir insan olarak utanç verici. Nasıl geldik biz bu hale. Yazık dostlar ki ne yazık !.
Galatasaray, Alanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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