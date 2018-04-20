Fatura Tolga’ya çıktı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Fatura Tolga’ya çıktı

    Fatura Tolga’ya çıktı

    Kupada Akhisar’a elenen G.Saray’da Alanya sınavı öncesi flaş gelişme yaşandı. Milli oyuncu, bu maçın kadrosuna alınmadı

    Sezona iyi bir başlangıç yapan , Akhisar hüsranının ardından neşteri yiyen ilk isim oldu. Sarı-kırmızılıların, yarı final ikinci maçında Akhisar'a 2-0 yenilip, elenmesinin ardından dün flaş bir gelişme yaşandı. 'in 30. haftasında maçı için dün bu şehre giden Aslan, milli futbolcuyu kadroya almadı.

    HEDEF ADAM OLDU!
    Cezalı Maicon ile Alanya'ya götürülmeyen 26 yaşındaki orta saha, Akhisar maçındaki performansıyla eleştiri oklarını üstüne çekmişti. Yıldız futbolcunun ayak bileğinde de ağrılar olduğu iddia edildi.
    1. 20.4.2018
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