Fatura Tolga’ya çıktı
Kupada Akhisar’a elenen G.Saray’da Alanya sınavı öncesi flaş gelişme yaşandı. Milli oyuncu, bu maçın kadrosuna alınmadı
HEDEF ADAM OLDU!
Cezalı Maicon ile Alanya'ya götürülmeyen 26 yaşındaki orta saha, Akhisar maçındaki performansıyla eleştiri oklarını üstüne çekmişti. Yıldız futbolcunun ayak bileğinde de ağrılar olduğu iddia edildi.
- 20.4.2018
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
Fatura Tolga’ya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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