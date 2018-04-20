Fatih Terim: "Ukalalık yapma" – Fotomaç – 20 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    : "Ukalalık yapma"

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>: "Ukalalık yapma"

    Terim’in, Akhisar maçı sonrası tartıştığı gözlemciye ‘ukala’ dediği iddia ediliyor

    Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü 'i tedbirli olarak 'na () sevk etti. Kararın nedeni Akhisarspor maçında "sportmenliğe aykırı hareket" olarak açıklandı. Terim'le birlikte idari direktör Şükrü Hanedar da aynı sebepten tedbirli olarak 'ya sevk edildi.

    SARHOŞ MUSUN?
    'in karşılaşmanın ardından gözlemci Oğuz Arıkal'ın yanına gidip önce "Ben derdimi kime anlatacağım peki? Dağlara taşlara mı anlatacağım? Benim canım yanmış, sizin umurunuzda değil" dediği iddia edildi. Terim'in daha sonra da, "Bana ukalalık yapma, zaten hepiniz ukalasınız. musun nesin? yürü git" diyerek gözlemcinin üzerine yürümesi üzerine PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
    1. 20.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : "Ukalalık yapma" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN