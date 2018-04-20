Fatih Terim: "Ukalalık yapma"
Terim’in, Akhisar maçı sonrası tartıştığı gözlemciye ‘ukala’ dediği iddia ediliyor
SARHOŞ MUSUN?
Fatih Terim'in karşılaşmanın ardından gözlemci Oğuz Arıkal'ın yanına gidip önce "Ben derdimi kime anlatacağım peki? Dağlara taşlara mı anlatacağım? Benim canım yanmış, sizin umurunuzda değil" dediği iddia edildi. Terim'in daha sonra da, "Bana ukalalık yapma, zaten hepiniz ukalasınız. Sarhoş musun nesin? yürü git" diyerek gözlemcinin üzerine yürümesi üzerine PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
- 20.4.2018
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
Fatih Terim: "Ukalalık yapma" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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