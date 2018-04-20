Cavanda’dan kötü haber – Fotomaç – 20 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Cavanda’dan kötü haber

    Cavanda’dan kötü haber

    'in G.Saray'dan 500 bin euro'ya kiraladığı için 2.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi.

    'in G.Saray'dan 500 bin euro'ya kiraladığı için 2.4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi. ekibinin, Cavanda yerine sezon sonu boşa çıkacak Opare ile anlaştığı ifade edildi.
    1. 20.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cavanda’dan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN