Aslan’ın kabusu Mesut Bakkal! – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
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    Aslan’ın kabusu !

    Aslan’ın kabusu <a href="/index/mesut-bakkal?id=586f68eb-4bdd-4999-ad88-c3aedc7c0492" class="" rel="tag">Mesut Bakkal</a>!

    karşılaşması için geri sayıma geçen G.Saray'ın, Güney ekibinin teknik direktörü 'a şansı tutmuyor.

    karşılaşması için geri sayıma geçen G.Saray'ın, Güney ekibinin teknik direktörü 'a şansı tutmuyor. Tecrübeli hoca, sarı- kırmızılılara karşı 6 farklı takımla ev sahibi olduğu 10 maçta 4 galibiyet sevinci yaşadı, 3 beraberlik aldı.
    1. 20.4.2018
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