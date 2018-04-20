Aslan'ı bekleyen tehlike! – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Aslan'ı bekleyen tehlike!

    Aslan'ı bekleyen tehlike!

    Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi vent , dün Radyospor'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi vent , dün Radyospor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. adına en büyük problemin konusu olduğunu belirten , "Oradan ufak tefek sıyrıklarla kurtulursak önümüz açılacaktır" dedi. Nazifoğlu mali konuyla ilgili ise şunları söyledi: "Riva'dan 350 milyon, 'den 80 milyon, sermaye artışından 140 milyon TL geldi. Problem hallolmuş gibi görünüyor. Ancak seneye yine aynı problem olacak ve para gelmeyecek. Asıl problem bu."
    1. 20.4.2018
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