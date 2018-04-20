Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Alanyaspor- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    'in 30. haftasında , deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk yolunda son 5 maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan sarı kırmızılıların puan kaybetme gibi bir şansları yok. Peki  ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomacçcom.tr'de...

    , 'in 30. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 21 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Kaşılaşma BeIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de olacak...

    Süper Lig'de 30. haftaya Galatasaray 60 puanla lider, Aytemiz Alanyaspor ise 32 puanla 14. sırada girdi. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile sakatlığı bulunan , karşılaşmada forma giyemeyecek.

    3 oyuncu ceza sınırında
    Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Sofiane Feghouli, ve yarın kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki derbisinde görev alamayacak.

    Mağlubiyetler deplasmanda
    Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı.

    Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

    Galatasaray, deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.

    1. 20.4.2018 11:27
    2. Güncelleme: 20.4.2018 11:27
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