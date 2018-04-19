Galatasaray, Trabzonspor'un Avrupa hayalini de tehlikeye attı – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    , 'un Avrupa hayalini de tehlikeye attı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'un Avrupa hayalini de tehlikeye attı

    Spor Toto Süper Lig'de 5'inci sırada yer alan Trabzonspor'un, Avrupa Kupaları'na katılma hedefi sıkıntıya girdi.

    1. 19.4.2018 11:34
    2. Güncelleme: 19.4.2018 12:18
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