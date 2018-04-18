Galatasaray EuroCup şampiyon oldu – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    EuroCup şampiyon oldu

    Galatasaray EuroCup şampiyon oldu

    Takımı EuroCup şampiyon oldu.

    Detaylar geliyor...
    1. 18.4.2018 22:41
    2. Güncelleme: 18.4.2018 22:42
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