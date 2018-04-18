Adnan Polat: ‘Aday olmayacağım’
Adnan Polat adaylık sorularına “Vaktim yok” cevabı verdi. Arda Turan ve Emre Belözoğlu için “İkisi de adamdır” dedi
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:44
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Adnan Polat: Arda Turan ve Emre Belözoğlu adam gibi adamdır!
Toplam 2
Yorum
Kartal adamlık müessesinin itibarını(?) bitiren adam gibi adamlar
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Trabzonspor'un yerli ve yabancıları nazarlık
Toplam 4
Yorum
murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor
Toplam 5
Yorum
austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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