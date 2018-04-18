Adnan Polat: ‘Aday olmayacağım’ – Fotomaç – 18 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    : ‘Aday olmayacağım’

    Adnan Polat: ‘Aday olmayacağım’

    adaylık sorularına “Vaktim yok” cevabı verdi. ve Emre Belözoğlu için “İkisi de adamdır” dedi

    Cimbom'un eski başkanı basın mensuplarıyla bir araya gelip önemli açıklamalarda bulundu. En çok merak edilen 26 Mayıs'taki seçimde aday olup olmayacağı kararıydı. Polat " camiasından yoğun mesaj alıyorum. Galatasaray başkanlığı 24 saat mesai verilmesi gereken bir yer. Bana güvenerek yola çıkan arkadaşlarım var, onları yüzüstü bırakamam. Şu an öyle bir vaktim yok. Adaylığım söz konusu değil" dedi. Polat, sarı-kırmızılı kulübün reforma ihtiyacı olduğunu belirtti. Deneyimli idareci son maçta ıslıklanan ve Emre Belözoğlu'na ise şu sözlerle sahip çıktı: Bu insanlar kendi hayatlarını kazanmak için emek veriyor. Taraftar, Arda'nın başka formayla gelip oynamasını sindiremiyor. Arda da, Emre de adam gibi adamdır.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adnan Polat: ‘Aday olmayacağım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN