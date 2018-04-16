Galatasaray'dan Beşiktaş uyarısı! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    'dan uyarısı!

    Galatasaray'dan Beşiktaş uyarısı!

    TT Stadı’nda bir sonraki maçın ile olduğu hatırlatılan G.Saray taraftarlarına özel uyarı yapıldı

    ile Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi G.Saray taraftarlarına özel bir uyarı geldi. Dünkü Başakşehir karşılaşması öncesi derbi de takımlarının yalnız kalmaması konusunda dikkat çekilen taraftarlara, "Bir sonraki maç ceza almamak için lütfen küfür etmeyelim ve sahaya bir şey atmayalım" şeklinde anonslar geçildi. Sarıkırmızılı taraftarlar da kötü tezahürat yapmamaları konusunda birbirlerini uyardı.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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