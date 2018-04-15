Galatasaray'ın gözdesi Garry Rodrigues'e nazar değdi!

Geçen hafta G.Birliği'ne yenilerek zirveden olan Galatasaray'da moraller bozulurken, Garry Rodrigues'in düşen formu da teknik heyeti endişelendirdi. Eski teknik direktör Tudor döneminde yedek kalan 27 yaşındaki oyuncu, yeni hocası Fatih Terim'in 11'e yazdığı ilk isim olmuştu. Terim yönetiminde ligde 8 maçta 5 gol atıp 5 asist yapan Rodrigues, tüm dikkatleri üzerine çekmiş, başta Newcastle ve Everton olmak üzere İngiliz kulüpleri oyuncu için scoutlarını Galatasaray maçlarına göndermişti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Garry Rodriges'e teklif var. Galatasaray camiasını tatmin eden bir değer bulmadan satmayız'' derken, bu söylentiler Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncuyu olumsuz etkiledi. Rodrigues ligde son 4 haftada ne gol atabildi ne asist yapabildi.

FATİH TERİM ONDAN VAZGEÇMİYOR

Konya, F.Bahçe, Trabzon ve Gençlerbirliği maçlarında skora etki edemeyen Rodrigues'in bu suskunluğu hayal kırıklığı yarattı. Ancak Fatih Terim kritik Başakşehir maçında Rodrigues'ten vazgeçmeyecek ve idmanlarda özel olarak ilgilendiği yıldız oyuncusuna yine ilk 11'de şans verecek. (Sabah)