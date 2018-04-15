Galatasaray'da Martin Linnes, Başakşehir kadrosuna alınmadı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    'da , Başakşehir kadrosuna alınmadı

    Galatasaray'da Martin Linnes, Başakşehir kadrosuna alınmadı

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bugün sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:37
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