Galatasaray - Medipol Başakşehir | CANLI ANLATIM – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    - Medipol | CANLI ANLATIM

    Galatasaray - Medipol Başakşehir | CANLI ANLATIM

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ile Medipol karşı karşıya geliyor.

    Haftanın en kritik karşılaşmasında , Stadyumu'nda 'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren kritik karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sezonun son haftalarına girilirken kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girişen iki takım liderliği almak için sahaya çıkacak. Sahadan galibiyetle ayrılan takım yoluna lider olarak devam edecek.

    Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, , , Feghouli, Rodrigues,

    Yedekler: Batuhan, Eray, Maicon, Ahmet, Tolga, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Latovlevici

    Başakşehir'in 11'i: Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:03
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