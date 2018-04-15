Galatasaray - Medipol Başakşehir | CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Haftanın en kritik karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren kritik karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sezonun son haftalarına girilirken kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girişen iki takım liderliği almak için sahaya çıkacak. Sahadan galibiyetle ayrılan takım yoluna lider olarak devam edecek.
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Yedekler: Batuhan, Eray, Maicon, Ahmet, Tolga, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Latovlevici
Başakşehir'in 11'i: Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:03
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Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel...
Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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