Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu ve Semih Kaya dönebilir! – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Emre Çolak, ve dönebilir!

    Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu ve Semih Kaya dönebilir!

    UEFA'dan men cezası beklemeyen G.Saray Yönetimi'nin hazırlandığı yaptırım, Avrupa Kupaları'na kadro kısıtlaması ile gitmek.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:10
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