Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Ya tamam ya devam maçı: - Başakşehir

    Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir

    Nefesler tutuldu. Süper Lig'in zirvesinde şampiyonluk rüzgarları sert esiyor. 29. Hafta sezonun en kritik maçlarına sahne olacak. Galatasaray, lider Başakşehir'i konuk edecek.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 03:24
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