Arda Turan'ın en zor maçı! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'ın en zor maçı!

    <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a>'ın en zor maçı!

    Stadı'na kaptan olarak veda eden 'ın geri dönüşü protestolarla olabilir. 'deki başarılı performansıyla 'nın yolunu tutan Arda, ’e formasıyla yeniden adım attı. Sarı-kırmızılı taraftarlar milli futbolcu aleyhinde pankartlar hazırlandı, tepki mesajları ise sosyal medyada günler öncesinden başladı.

    'da ile oynanacak maça final gözüyle bakılıyor. G.Birliği yenilgisi sonrası bu sınav, liderliği geri alma fırsatı olarak görülüyor. Bir yenilgi halinde Cimbom'un şampiyonluk şansı zora girecek. Bu zorlu maçın bir diğer önemi ise 'ın Stadı'na yıllar sonra rakip olarak dönmesi. Arda, 2011'de kaptan olarak veda ettiği 'a bu kez formasıyla rakip olacak. Yıldız oyuncu TT Arena'ya 7 yıl sonra çıkacak anca farklı bir formayla...

    YÖNETİCİLER TEPKİ İSTEMİYOR
    Galatasaray taraftarları aleyhinde pankartlar hazırladı. G.Birliği maçı sonrası "Arda, Sami Yen'e nasıl gelecek" tezahüratlarına hedef olan yıldız futbolcu aleyhinde sosyal medyada da organizasyonları yapılacağı konuşuluyor. Sarı-kırmızılı tribünlerin lider taraftar grubu ultrAslan'ın tavrı netleşmese de Arda Turan'ın geniş çaplı tepki görmesi bekleniyor. Yöneticiler ise Arda'ya tepkiye sıcak bakmıyor.

    BURAK, TERİM'E GİTMEMİŞTİ
    Bir diğer gündem ise Arda Turan ile buluşması. Sarı-kırmızılı kulüpte uzun yıllar baba-oğul gibi olan ikili, milli takımda adı 'prim krizi'ne çıkan tartışma sonrası halen kötü. Yine söz konusu olayda adı geçen Arda'nın yakın arkadaşı , 'un Galatasaray'a konuk olduğu maçta Terim'in elini sıkmaya gitmemişti. Arda'nın da benzer şekilde tecrübeli teknik adama karşı tavrını sürdüreceği, ikilinin yüz yüze gelmeyeceği öngörülüyor.

    NEREDEN NEREYE...
    Arda Turan için Nisan 2011'de yani 'e transferi gündeme geldiği dönemde TT Stadı'nda destek pankartları açılmıştı. Taraftarlar, "Kal bizimle, kaldıracak çok kupa var seninle" ve "Sen sahadaki biz, sadece parçalı giyeriz" pankartları açmıştı. Başakşehir maçı öncesi ise sosyal medyada tepki pankartları paylaşıldı.

    AVCI YEDEK TUTABİLİR
    Arda Turan'ın durumu Başakşehir açısından da önemli. Teknik patron , Arda'yı tepkiden negatif etkilenip kötü performans göstermesi ihtimaline karşı maça yedek başlatabilir. Avcı'nın bu yöndeki kararını son idmanda vermesi bekleniyor.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 08:41
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