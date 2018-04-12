Mustafa Cengiz: "Çıkarcı kişiler temizlenecek"
Sert bir açıklama yayınlayan yönetim, camiayı birbirine düşürme amaçlı çalışmalara karşı hiç çekinmeden mücadele edeceklerini deklare etti
Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı sert açıklamayla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, yapılan açıklamada "Sureti haktan görünerek, gerektikçe mağdurları da oynayan yozlaşmış kişisel çıkar peşinde, fitne fesat kaynağı haline gelmiş kişi ve gruplar er geç camiadan temizlenecektir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Camiayı bölücü, ayrıştırıcı, maddi çıkar temelli söylem ve eylemlere karşı mücadelemiz her kademede sürecek, Galatasarayımızın başarı yolundaki yürüyüşüne ve camiamızın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberliğe zarar vermeye çalışan tüm faaliyetlere karşı gereken hukuki ve idari aksiyonlar da derhal alınacaktır" denildi.
DÜRÜSTLÜK VE DOĞRULUK TARAFINDAYIZ
Galatasaray'ın sert cümleler kullandığı açıklamasında, "Aydınlık, dürüstlük, doğruluk tarafındaki Galatasarayımızın, haklı şampiyonluklara yürüyüşü ilelebet devam edecektir" ifadesi de kullanıldı.
DÜRÜSTLÜK VE DOĞRULUK TARAFINDAYIZ
Galatasaray'ın sert cümleler kullandığı açıklamasında, "Aydınlık, dürüstlük, doğruluk tarafındaki Galatasarayımızın, haklı şampiyonluklara yürüyüşü ilelebet devam edecektir" ifadesi de kullanıldı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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