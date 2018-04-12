İtalyanlardan flaş iddia: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Sarri!.. – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    İtalyanlardan flaş iddia: 'da Fatih Terim'in yerine Sarri!..

    İtalyanlardan flaş iddia: <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Fatih Terim'in yerine Sarri!..

    İtalya'nın prestijli gazetelerinden La Repubblica, Galatasaray'ın Napoli teknik direktörü Maurizio Sarri ile ilgilendiğini iddia etti.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:30
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