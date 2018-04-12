İtalyanlardan flaş iddia: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Sarri!..
İtalya'nın prestijli gazetelerinden La Repubblica, Galatasaray'ın Napoli teknik direktörü Maurizio Sarri ile ilgilendiğini iddia etti.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:30
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Fenerbahçe'ye Ukraynalı kaleci!
Toplam 4
Yorum
çok net. fenerbahçe volkan demirel defterini kapatmazsa..fenerin kaleci sorunları devam eder.
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Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Toplam 10
Yorum
vaner Şenol hoca Beşiktaşta bir Avrupa kupası kaldırarak dünyada önde gelen kulüpleri çalıştıracaktır.
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Beşiktaş'ta Akhisar maçıyla cezalılar dönüyor
Toplam 2
Yorum
vaner Ne kadar ceza verirseniz verin. Yine biz şampiyon olacağız.
İtalyanlardan flaş iddia: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Sarri!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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