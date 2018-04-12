İngilizler de peşine düştü! – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İngilizler de peşine düştü!

    İngilizler de peşine düştü!

    Glatasaray bir yandan da yeni sezonun transfer planlamasını yaparken, teknik direktör Fatih Terim'in Borussia Dortmund'da forma giyen Shinji Kagawa'yı takibe aldığı ifade edilmişti.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
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