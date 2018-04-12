Galatasaray'ın ilk seçimi divanda
G.Saray’da 15 Nisan Pazar günü Divan Başkanlığı seçimi için 3 aday yarışacak. Sonucu, Mayıs’taki başkanlık seçimine ışık tutacak
Sarı-kırmızılı kulüpte seçim maratonu yaklaşıyor... İlk olarak gözler 15 Nisan'daki Divan Kurulu Başkanlık yarışında olacak. Mevcut başkan İrfan Aktar'ın yanı sıra üyelerden Bünyat Balaban ve Eşref Hamamcıoğlu bu göreve talip diğer isimler. 2500 üyenin oy hakkı var. Seçimde rakamın 1000'i aşması bekleniyor.
İLK KEZ BU KADAR ÖNEMLİ
BU seçimin bir özelliği de Mayıs ayındaki başkanlık seçimine ışık tutacak olması. Sarı-kırmızılı kulübün iç dinamikleri açısından bu önemli seçimin kazananı, başkanlık yarışının hangi yönde ilerleyeceğinin de belirleyicisi olacak.
ÖZGÖRKEY KAPIŞMASI
Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz ile eski başkan Dursun Özbek arasında tam anlamıyla Cemal Özgörkey yarışı yaşanıyor. İki taraf da Özgörkey'i kendi listesine almak için uğraşıyor. Ancak efsane başkan olarak anılan Faruk Süren de boş durmuyor. Süren kısa süre önce Özgörkey ile bir görüşme gerçekleştirdi ve başkanlığa adaylığını koyması gerektiğini söyledi
CENGiZ, ÖZTÜRK'E GiDECEK
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz seçim çalışmaları kapsamında camianın güçlü isimleriyle görüşecek. Cengiz, seçim tarihini açıkladıktan sonra eski yöneticilerden Adnan Öztürk ile bir araya gelecek. İkinci başkanlık teklif edeceği öğrenildi. Böylece liseli oyların bir kısmına hakim olacak.
İLK KEZ BU KADAR ÖNEMLİ
BU seçimin bir özelliği de Mayıs ayındaki başkanlık seçimine ışık tutacak olması. Sarı-kırmızılı kulübün iç dinamikleri açısından bu önemli seçimin kazananı, başkanlık yarışının hangi yönde ilerleyeceğinin de belirleyicisi olacak.
ÖZGÖRKEY KAPIŞMASI
Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz ile eski başkan Dursun Özbek arasında tam anlamıyla Cemal Özgörkey yarışı yaşanıyor. İki taraf da Özgörkey'i kendi listesine almak için uğraşıyor. Ancak efsane başkan olarak anılan Faruk Süren de boş durmuyor. Süren kısa süre önce Özgörkey ile bir görüşme gerçekleştirdi ve başkanlığa adaylığını koyması gerektiğini söyledi
CENGiZ, ÖZTÜRK'E GiDECEK
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz seçim çalışmaları kapsamında camianın güçlü isimleriyle görüşecek. Cengiz, seçim tarihini açıkladıktan sonra eski yöneticilerden Adnan Öztürk ile bir araya gelecek. İkinci başkanlık teklif edeceği öğrenildi. Böylece liseli oyların bir kısmına hakim olacak.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
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Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Galatasaray'ın ilk seçimi divanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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