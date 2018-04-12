Galatasaray'ın ilk seçimi divanda – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'ın ilk seçimi divanda

    Galatasaray'ın ilk seçimi divanda

    G.Saray’da 15 Nisan Pazar günü Divan Başkanlığı seçimi için 3 aday yarışacak. Sonucu, Mayıs’taki başkanlık seçimine ışık tutacak

    Sarı-kırmızılı kulüpte seçim maratonu yaklaşıyor... İlk olarak gözler 15 Nisan'daki Başkanlık yarışında olacak. Mevcut başkan 'ın yanı sıra üyelerden Bünyat Balaban ve Eşref Hamamcıoğlu bu göreve talip diğer isimler. 2500 üyenin oy hakkı var. Seçimde rakamın 1000'i aşması bekleniyor.

    İLK KEZ BU KADAR ÖNEMLİ
    BU seçimin bir özelliği de Mayıs ayındaki başkanlık seçimine ışık tutacak olması. Sarı-kırmızılı kulübün iç dinamikleri açısından bu önemli seçimin kazananı, başkanlık yarışının hangi yönde ilerleyeceğinin de belirleyicisi olacak.

    ÖZGÖRKEY KAPIŞMASI
    'da mevcut başkan ile eski başkan arasında tam anlamıyla yarışı yaşanıyor. İki taraf da Özgörkey'i kendi listesine almak için uğraşıyor. Ancak efsane başkan olarak anılan Faruk Süren de boş durmuyor. Süren kısa süre önce Özgörkey ile bir görüşme gerçekleştirdi ve başkanlığa adaylığını koyması gerektiğini söyledi

    CENGiZ, ÖZTÜRK'E GiDECEK
    Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz seçim çalışmaları kapsamında camianın güçlü isimleriyle görüşecek. Cengiz, seçim tarihini açıkladıktan sonra eski yöneticilerden ile bir araya gelecek. İkinci başkanlık teklif edeceği öğrenildi. Böylece liseli oyların bir kısmına hakim olacak.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:18
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