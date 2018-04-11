Galatasaray Divan Kurulu başkanlık seçimine doğru – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Galatasaray Divan Kurulu başkanlık seçimine doğru

    Galatasaray Divan Kurulu başkanlık seçimine doğru

    Galatasaray Kulübü başkanlık seçimi 15 Nisan Pazar günü yapılacak.

    Sarı-kırmızılı kulübün divan kuruluna gelecek 3 yıl için başkanlık edecek ismin belirleneceği ve Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilecek seçimde 3 aday yarışacak.

    mevcut başkanı 'ın yanı sıra, üyelerden Bünyat Balaban ve Eşref Hamamcıoğlu bu göreve talip olan isimler.

    YÜKSEK KATILIM BEKLENİYOR
    Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun başkanlık seçimine üyelerin yüksek katılım göstermesi bekleniyor.

    Kurulun yaklaşık 2 bin 500 oy kullanma hakkına sahip üyesinin olduğu aktarılırken, katılım sayısının ise binin üzerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

    Üyeler için günü kurulacak sandıklarda saat 11.00 itibarıyla oy kullanılmasına başlanacağı, saat 16.00'da ise sandıkların kapatılacağı bildirildi.

    Öte yandan, sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayında olağan genel kurula gidecek olması ve özellikle mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçilmesi nedeniyle, iç dinamikler açısından bu seçimin çok önemsenmesi dikkati çekiyor.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:13
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