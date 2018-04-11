Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yalnız bırakmadı
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kadın Basketbol Takımı’nın Eurocup Finali ilk maçında İtalyan temsilcisi REYER Venezia oynanan maçta yerini aldı.
FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu de izleyenler arasındaydı.
Kadınlar Eurocup Finali ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ekibi REYER Venezia ile karşılaşan Galatasaray, parkeden 90-68'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmayı izlemeye Başkan Mustafa Cengiz de geldi.
Karşılaşmayı FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, yöneticilerden Ahmet Şenkal, Dinç Üner, Hüseyin Toprak, Ömer Cansever, Mahmut Recevik, Erol Özmandıracı ve Nejat Güney de takip etti.
Kadınlar Eurocup Finali ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ekibi REYER Venezia ile karşılaşan Galatasaray, parkeden 90-68'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmayı izlemeye Başkan Mustafa Cengiz de geldi.
Karşılaşmayı FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, yöneticilerden Ahmet Şenkal, Dinç Üner, Hüseyin Toprak, Ömer Cansever, Mahmut Recevik, Erol Özmandıracı ve Nejat Güney de takip etti.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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