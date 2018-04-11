Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yalnız bırakmadı – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Galatasaray Başkanı , yalnız bırakmadı

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yalnız bırakmadı

    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı , Takımı’nın Eurocup Finali ilk maçında İtalyan temsilcisi REYER Venezia oynanan maçta yerini aldı.

    FIBA Avrupa Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı de izleyenler arasındaydı.
    Kadınlar Eurocup Finali ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ekibi REYER Venezia ile karşılaşan Galatasaray, parkeden 90-68'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmayı izlemeye Başkan de geldi.

    Karşılaşmayı FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, yöneticilerden Ahmet Şenkal, Dinç Üner, Hüseyin Toprak, Ömer Cansever, Mahmut Recevik, Erol Özmandıracı ve Nejat Güney de takip etti.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:00
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