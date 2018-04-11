Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!

    Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!

    Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda Lorik Cana artı bir miktar para karşılığında katılan Fernando Muslera hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:26
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