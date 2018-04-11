Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda Lorik Cana artı bir miktar para karşılığında katılan Fernando Muslera hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:26
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Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Toplam 5
Yorum
TsKlüp geç bu işleri yaaa..bayernden 5 ye daha yapacak işi varmış hadi ordan..
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Esteban döndü Kucka tarz yaptı
Toplam 1
Yorum
Çepnioğlu kucka gitsin zagrebte oynasın. kendini iniesta filan zannediyor.
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Fenerbahçe'ye Fransa'dan A kalite sağ açık
Toplam 8
Yorum
xxlbaşkan sözleşmesi bitiyor olması.cazip kılyor elde parada olmayınca..ben herşeye rağmen NARSİNGİ TERCİH EDERİM SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANABİLİR
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