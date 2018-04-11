Fatih Terim Başakşehir maçı öncesi takıma mesaj verdi
Maç sonrası “Kredimizi yitirdik ama şampiyonluğu kaybetmedik” diyen tecrübeli hoca, oyuncularına da ilk yarıdaki farklı mağlubiyeti hatırlattı. Fatih Terim, “Kaldırın başınızı... Galatasaray asla pes etmez” şeklinde konuştu
İstanbul dönüşü havaalanında taraftarları karşısında bulan ve büyük sevgi gösterileriyle büyük moral bulan Terim, oyuncularıyla yaptığı görüşmede dozajı yükseltti ve "Bu taraftarları üzmeye hakkımız yok. Şimdi herkes her şeyi bir kenara bıraksın ve Başakşehir maçına hazırlansın. Ayrıca ilk yarıdaki 5-1'lik yenilgi de aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bu hafta liderliği ve ilk maçtaki hezimetin rövanşını alacağız" diye konuştu.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
Fatih Terim Başakşehir maçı öncesi takıma mesaj verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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