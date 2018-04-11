Fatih Terim Başakşehir maçı öncesi takıma mesaj verdi – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    maçı öncesi takıma mesaj verdi

    Fatih Terim Başakşehir maçı öncesi takıma mesaj verdi

    Maç sonrası “Kredimizi yitirdik ama şampiyonluğu kaybetmedik” diyen tecrübeli hoca, oyuncularına da ilk yarıdaki farklı mağlubiyeti hatırlattı. , “Kaldırın başınızı... asla pes etmez” şeklinde konuştu

    Gençlerbirliği karşısında sürpriz bir mağlubiyet alsa da 'ın şampiyonluğu bırakmaya niyeti yok. 1-0 kaybedilen karşılaşma sonrası oldukça sakin görünen teknik direktör , takıma duyduğu güveni dile getirmekten kaçınmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kredimizi şimdilik yitirdik ama şampiyonluğu kaybetmedik. Galatasaray, zaten pes etmeyecektir" derken bu hafta oynanacak olan maçına vurgu yaptı. "Başakşehir'i yenebilir miyiz, evet yeneriz ama böyle oynayarak değil" ifadesini kullanarak oyuncularını tatlı sert uyardı.
    TARAFTARI ÜZMEYE HAKKIMIZ YOK
    İstanbul dönüşü havaalanında taraftarları karşısında bulan ve büyük sevgi gösterileriyle büyük moral bulan Terim, oyuncularıyla yaptığı görüşmede dozajı yükseltti ve "Bu taraftarları üzmeye hakkımız yok. Şimdi herkes her şeyi bir kenara bıraksın ve Başakşehir maçına hazırlansın. Ayrıca ilk yarıdaki 5-1'lik yenilgi de aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bu hafta liderliği ve ilk maçtaki hezimetin rövanşını alacağız" diye konuştu.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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