Mustafa Cengiz: "Avrupa'da 2 kupayı birden alabilen tek takım biziz"
Eurocup'ı 2009 yılında kazanarak Türkiye'nin kadınlarda ilk Avrupa Kupası'nı kazanan Galatasaray, dönemin kadrosundaki oyuncuları ve hocasını stadyumda ağırladı. Yapılan müze turunun ardından konuşan Işıl Alben, aynı heyecanı yaşadığını belirtirken, Başkan Mustafa Cengiz ise "Avrupa'da 2 kupayı da kazanan tek takım Galatasaray'dır. Bunun onurunu yaşıyoruz" dedi.
MUSTAFA CENGİZ: "TÜRKİYE'DE 2 BÜYÜK KUPAYI DA ALAN TEK TAKIMIZ"
Dönemin başantrenörü Okan Çevik, çok gururlu olduklarını aktarırken, "Tarihi büyük başarılarla dolu kulübe ilk Avrupa Kadınlar Kupası'nı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yönetim kurulumuzun bugün bizi bir araya toplaması çok güzel oldu bizim için. Böyle bir ilki başarmanın, bütün ekip olarak her zaman gururunu yaşayacağız" dedi. Başkan Mustafa Cengiz, Türk kadınının toplumdaki yerinin öneminden bahsederek, "Cumhuriyetimizle birlikte Türk kadınının kendini kanıtlayıp toplumda aksiyon almasının yollarından birisi de spor oldu. Galatasaray ve değerli büyük rakiplerimiz, kadın sporuna değer veriyor. Bugün Türkiye'nin gelişmesinde, sosyal gelişmesinde kadınımızın toplumda rol alması anlamında Galatasaray ve rakiplerinin çok büyük payı var. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız basketbolda ve inşallah bu maçı kazanırız. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa'nın 1 ve 2 numaralı kupalarını alan tek takım. Bu onur bize ait. Kızlarımıza, taraftarlara, camiaya verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ederim" dedi.
"YARIN İNŞALLAH 1 KUPA DAHA GELECEK"
Kadınların basketbolda çok önemli bir maça çıkacağını hatırlatan Cengiz, "Genelde sadece futbol maçlarına gidiyorlar. Bu genel eğilim, eleştirmek için söylemiyorum. Ama yarın Galatasaray tarihine, bu müzeye 1 kupa daha getirecek önemli bir fırsat var. Taraftarlarımız 13 branşta da bizleri yalnız bırakmıyorlar. Dün takım mağlup olmasına rağmen gelip karşıladılar. Dünyada 30 bin kişi önünde antrenman yapan başka takım olduğunu düşünmüyorum. İnşallah olur. Yarın taraftarlarımızın salonu tümüyle doldurmalarını ve kızlarımızı bu yolda yalnız bırakmamalarını istiyorum" dedi. Futbolla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Galatasaray Başkanı, "Bugün konumuz basketbol. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum ve yarın maça bekliyorum. Galatasaray yarıştığı her dalda şampiyonluğun en büyük adayıdır. En büyük kupa, emek verilen, sahada ölümüne mücadele ettiğiniz, rakibi küçük görmediğiniz, rakipten çok daha fazla saldırdığınız ve çok daha fazla istediğiniz kupalardır" diyerek sözlerini tamamladı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 13:23
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Süper Lig'de süper çekişme
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Yorum
aynen ya başakkşehir olacak yada beşiktaş olacak yazın bunu kenara
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Yenilmez armada!
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Yorum
Futboldan anlayan Ben sezon basinda dedim. Hoca Atiba'nin yerini Medel ve Necip ile doldurursa iyi oluruz. Sonuç ihtiyar Atiba'da inat da inat... Medel stoper
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Fatih Terim, Gençlerbirliği yenilgisinin faturasını 3 isme kesti!
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Yorum
belhn belhanda feguli çok ürkek ve korkak oynuyor.bunun dışında şut çekip gol atması lazım. rodrıgues, belhanda ve feguli den destk alamadı
Mustafa Cengiz: "Avrupa'da 2 kupayı birden alabilen tek takım biziz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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