Gençlerbirliği maçında kulübede 19’luk kaleci – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Gençlerbirliği maçında kulübede 19’luk kaleci

    Gençlerbirliği maçında kulübede 19’luk kaleci

     dün G.Birliği'ne konuk olurken, genç kaleci (19) Batuhan Şen'in kulübede olması dikkat çekti.

    dün G.Birliği'ne konuk olurken, genç kaleci (19) Batuhan Şen'in kulübede olması dikkat çekti. Statü gereği yedek kulübesinde yabancı kalecinin olması halinde bir de yerli file bekçisinin kadroda olması zorunluluğu nedeniyle G.Saray'da alt yapıdan yetişen Batuhan Şen de kadroda yer aldı. Milli takım kategorilerinde toplamda 27 maça çıkan Batuhan Ahmet Şen'in G.Saray ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:17
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