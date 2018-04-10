Galatasaray'ın tarih yazması gerekiyor
Galatasaray Süper Lig'in 28. haftasında Gençerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 16:48
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FIFA'dan tarihi karar! Kiralık transferi tarihe karşıyor...
Toplam 4
Yorum
çok iyi olur keşke daha önceden yapsalardı yerinde bir karar olur artık her isteyen takım kiralamaz oyuncuyu istediği gibi alamaz çok doğru bir karar
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FIFA'dan tarihi karar! Kiralık transferi tarihe karşıyor...
Toplam 4
Yorum
beşiktaş kiralık tamamen yasaklanmalı
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FIFA'dan tarihi karar! Kiralık transferi tarihe karşıyor...
Toplam 4
Yorum
fenerbahçe beşiktaş bir daha kiralık alamaz oyuncu artık ya bonservisiyle alır yada hiç alamaz çokta iyi olur kiralık oyuncu almanın kalkması
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