Galatasaray'ın tarih yazması gerekiyor – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    'ın tarih yazması gerekiyor

    Galatasaray'ın tarih yazması gerekiyor

    Galatasaray Süper Lig'in 28. haftasında Gençerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:48
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