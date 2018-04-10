Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Galatasaray takımını Atatürk Havalimanı'nda yüzlerce taraftar karşıladı.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 90+2'nci dakikada Alper Uludağ'ın ayağından gelen golle 1-0 mağlup olan ve bu mağlubiyetle liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray, İstanbul'a döndü.
Sarı Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan haberleşerek uçağın inişinden önce havalimanında toplanmaya başladı. Kafile gelmeden önce iç hatlar terminali geliş katında "Siz şampiyonluğa inanın. Gerisini bize bırakın" ile " Ne krediniz biter. Bizde. Ne de şampiyonluk inancımız" pankartları açtı. THY'den kiralanan özel uçakla Ankara'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na saat 01.00 sıralarında inen sarı kırmızılı kafileyi taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratla destek oldu. Ultraslan Grubu ise futbolculara tek tek moral verdi. Taraftarlarla iç içe olan kafile daha sonra takım otobüsüne bindi.
Şampiyonluk tezahüratlarında bulunan taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" şeklinde de tezahüratlarda bulunarak teknik direktör Terim'e destek çıktı. Terim ise yardımcısı Hasan Şaş ile birlikte "Nerede kalmıştık. Atkısını tutarak taraftarlara gösterdi. Galatasaray kafilesi, sarı kırmızılı taraftarlar arasında havalimanından ayrıldı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 08:40
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Aykut Kocaman: Biz daha avantajlıyız
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR GSNİN 7 ATTIGI KARABÜĞE, 3 ATTIGI ANTALYAYA 5 ATTIGI BURSAYA DAHA FAZLA GOL ATMALISINIZ YEMEDEN.KALAN MAÇLARI FARKLI KAZANMALISINIZ AVERAJ?
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Süper yedek Valbuena! Kenardan 7 puan
Toplam 1
Yorum
Recep Duymaç Valveona hırslı ne yaptığını yapacağını bilen bu yaşına rahmen koşan yırtınan bir oyuncudur.Böyle bir oyuncu ilk onbirdeoynatılsaşampiyonduk
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Sezon sonu yolcu olabilirler!
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Bu okaya 8 milyon yusufa 15 milyon euro lar az söyliyeyim.okay en az 30 milyon yusuf da 50 milyon euro olmalı.ayrıca sonraki satışlardan pay
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