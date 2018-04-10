Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    taraftarı takımını yalnız bırakmadı

    Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

    'in 28'inci haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan takımını 'nda yüzlerce taraftar karşıladı.

    'in 28'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 90+2'nci dakikada Alper Uludağ'ın ayağından gelen golle 1-0 mağlup olan ve bu mağlubiyetle liderliği 'e kaptıran , İstanbul'a döndü.

    Sarı Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan haberleşerek uçağın inişinden önce havalimanında toplanmaya başladı. Kafile gelmeden önce iç hatlar terminali geliş katında "Siz şampiyonluğa inanın. Gerisini bize bırakın" ile " Ne krediniz biter. Bizde. Ne de şampiyonluk inancımız" pankartları açtı. THY'den kiralanan özel uçakla Ankara'dan İstanbul 'na saat 01.00 sıralarında inen sarı kırmızılı kafileyi taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratla destek oldu. Ultraslan Grubu ise futbolculara tek tek moral verdi. Taraftarlarla iç içe olan kafile daha sonra takım otobüsüne bindi.

    Şampiyonluk tezahüratlarında bulunan taraftarlar, "İmparator " şeklinde de tezahüratlarda bulunarak teknik direktör Terim'e destek çıktı. Terim ise yardımcısı ile birlikte "Nerede kalmıştık. Atkısını tutarak taraftarlara gösterdi. Galatasaray kafilesi, sarı kırmızılı taraftarlar arasında havalimanından ayrıldı.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:40
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