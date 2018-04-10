Fatih Terim: "Bu sonucu hak etmedik" – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    : "Bu sonucu hak etmedik"

    Fatih Terim: "Bu sonucu hak etmedik"

    “90 dakika kapanan rakibe karşı yerden, havadan, kanatlardan, ortalardan her şeyi denedik. Ama şansı yanımızda değildi. Yenilgiyi kesinlikle hak etmedik. 6’da 6’yla şampiyon olacağız.”

    teknik direktörü , G.Birliği karşısında hak etmedikleri bir şekilde mağlubiyet yaşadıklarını söyledi. Rakipleri karşısında 90 dakika gol bulmak için her şeyi denediklerini belirten Terim, "90 dakika kapanan rakibe karşı yerden, havadan, kanatlardan, ortalardan her şeyi denedik. Ama bugün şansı yanımızda değildi. İlk 20 dakika içinde skor bulabilseydik maçın seyri çok daha değişik olurdu. Maça çok konsantre olmuş bir takım vardı karşımızda. Onların da şiddetle puana ihtiyacı vardı ve hiç ummadığımız bir şekilde istediklerini aldılar" dedi.

    BAŞAKŞEHİR'LE BAŞLAYACAĞIZ
    Kalan 6 haftada şampiyonluk şanslarının hala çok yüksek olduğunu vurgulayan G.Saray teknik direktörü Terim, gelecek hafta maçıyla başlayacak seriyi 6'da 6'yla şampiyon olarak kapatacaklarının sözünü verdi. Usta çalıştırıcı, "G.Saray 6'da yapacak ve şampiyon olacak" diye konuştu.

    İMPARATOR İSYAN ETTİ
    Fatih Terim, G.Birliği'ne son dakika golüyle kaybetmelerinin üzüntüsünü yaşadı. Maç boyunca gelmeyen gol sonrasında saha kenarında futbolcularına eden Terim'in bu hali vücut hareketlerine yansıdı. , G.Birliği'nin golü sonrasında ise büyük bir üzüntü yaşadı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
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