Fatih Terim: "Bu sonucu hak etmedik"
“90 dakika kapanan rakibe karşı yerden, havadan, kanatlardan, ortalardan her şeyi denedik. Ama futbol şansı yanımızda değildi. Yenilgiyi kesinlikle hak etmedik. 6’da 6’yla şampiyon olacağız.”
BAŞAKŞEHİR'LE BAŞLAYACAĞIZ
Kalan 6 haftada şampiyonluk şanslarının hala çok yüksek olduğunu vurgulayan G.Saray teknik direktörü Terim, gelecek hafta Başakşehir maçıyla başlayacak seriyi 6'da 6'yla şampiyon olarak kapatacaklarının sözünü verdi. Usta çalıştırıcı, "G.Saray 6'da yapacak ve şampiyon olacak" diye konuştu.
İMPARATOR İSYAN ETTİ
Fatih Terim, G.Birliği'ne son dakika golüyle kaybetmelerinin üzüntüsünü yaşadı. Maç boyunca gelmeyen gol sonrasında saha kenarında futbolcularına isyan eden Terim'in bu hali vücut hareketlerine yansıdı. İmparator, G.Birliği'nin golü sonrasında ise büyük bir üzüntü yaşadı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:40
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Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Selçuk'un eşi Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 ŞENOLUN ÇIRAKLIĞINA GERİ DÖNSÜN..GÖZ TE PE ŞAN LI DIR.
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Göztepeli taraftarlar Demba Ba'yı ıslıkladı
Toplam 11
Yorum
35 TRFTR TAMER TUNA DERHAL GÖREVİ BIRAKMALIDIR. ŞENOLUN ÇIRAĞI OLSUN.
Fatih Terim: "Bu sonucu hak etmedik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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