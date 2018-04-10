Fatih Gökşen: "Genç arkadaşlar görev başına" – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    : "Genç arkadaşlar görev başına"

    Fatih Gökşen: "Genç arkadaşlar görev başına"

    'ın eski futbol şube sorumlusu , sarı-kırmızılılarda gençlerin görev alması gerektiğini söyleyerek, çağrıda bulundu.

    'ın eski futbol şube sorumlusu , sarı-kırmızılılarda gençlerin görev alması gerektiğini söyleyerek, çağrıda bulundu. Gökşen, "Yaklaşık 10 sene amatör branşı yaptım. 4 yıl futbol şube sorumluluğu görevinde yer aldım. Artık genç arkadaşların bu işlere girmesi lazım. ben düşünmüyorum. Pırıl pırıl genç arkadaşlar var onların yapması lazım" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:43
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