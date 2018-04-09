Linnes kadroda yok – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    kadroda yok

    Linnes kadroda yok
    'ın maçı kafilesinde Martin yer almadı. Norveç kampında sakatlanan ancak son oynanan karşılaşmasının yedekleri arasında yer alan Linnes, Gençlerbirliği müsabakası kafilesine dahil edilmedi.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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