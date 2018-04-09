Galatasaray’ın takip ettiği Amr Warda için PAOK bonservis fiyatını belirledi – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’ın takip ettiği Amr Warda için PAOK bonservis fiyatını belirledi

    Galatasaray’ın takip ettiği Amr Warda için PAOK bonservis fiyatını belirledi



    Galatasaray & Amr Warda flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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