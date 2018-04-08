Galatasaray'da kongre lig sonunda – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Galatasaray'da kongre lig sonunda

    Galatasaray'da kongre lig sonunda

    Takımı kongre tartışmalarından uzak tutmak isteyen Başkan , seçimi lig sonuna taşımayı planlıyor.

    Takımı kongre tartışmalarından uzak tutmak isteyen Başkan , seçimi lig sonuna taşımayı planlıyor. Lig bu sezon Mayıs ayının 3. haftasında sona erecek ve Cengiz'in de 26 Mayıs Cumartesi ya da 2 Haziran Cumartesi gününü tercih etmeyi planladığı öğrenildi.

    YENİ DÖNEME YENİ SPONSOR
    yönetiminin, 2016 yılında NE F firması ile yapılan 2+1 yıllık anlaşmanın +1 yılını yeni sezonda kullanmayacağı öğrenildi. Gelecek sezon giyilecek formaların medyaya yansıyan görüntülerinde de formaların reklamsız olduğu görüldü.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:06
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