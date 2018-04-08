Galatasaray'da gündem Rodrigues transferi! Alternafi Warda! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    'da gündem Rodrigues transferi! Alternafi Warda!

    Galatasaray'da gündem Rodrigues transferi! Alternafi Warda!

    Rodrigues'in 'e gitmesini bekleyen bir başka takımda ...

    Rodrigues'in 'e gitmesini bekleyen bir başka takımda ... Hollandalı yıldızın sözleşmesinde yer alan, "Transferinden elde edilecek gelirin yüzde 20'si PAOK'a ödenecektir" maddesi yüzünden Yunanlılar, menajerini sürekli sıkıştırıyor.

    CİMBOM'A YENİ TEKLİF
    Rodrigues'in gitmesi ihtimalini değerlendiren menajerler G.Saray'a Atromitos'ta kiralık oynayan Amr Warda'yı önerdi... 24 yaşındaki Mısırlı oyuncu, PAOK tarafından sezon başında daha önce Djalma'dan forma alamadığı için Atromitos kiralanmıştı.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:56
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