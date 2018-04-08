Galatasaray'da Gençlerbirliği için galibiyet sözü verildi! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    'da için galibiyet sözü verildi!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a> için galibiyet sözü verildi!

    Dünkü idmanda neşeli görünen sarı-kırmızılılar, ’ni yenerek liderliği geri alacaklarını söyledi. Bir de söz verdiler: Haftaya da aradaki fark 4’e çıkacak

    'de liderlik ile Başakşehir arasında gidip gelmeye devam ediyor. Başakşehir, Cuma günü Yeni 'yı yenerek maç fazlasıyla bir kez daha zirveye otururken bu durum 'da herhangi bir tedirginliğe neden olmadı. Aksine dünkü idmanda futbolcular oldukça neşeli ve mutlu görünürken "Biz kendi işimize bakıyoruz. Rakiplerle ilgilenmiyoruz. 'ni mağlup ederek liderliği yeniden geri alacağız" diye konuştular.

    5-1'LİK YENİLGİYİ UNUTMADIK
    Futbolcular, dün yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken haftaya Stadı'nda konuk edecekleri Başakşehir'e meydan okumayı ihmal etmedi. İlk yarıda 5-1 yenildikleri karşılaşmayı unutmadıklarını aktaran sarıkırmızılılar, "Şampiyonluktan başka bir ihtimal düşünmek dahi istemiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle Başakşehir'i de yeneceğiz ve aramızdaki puan farkı 4'e çıkacak" diye konuştular.

    ÖZEL UÇAKLA GİDECEKLER
    Galatasaray, karşılaşmasının hazırlıklarını bugün saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla 'ya gidecek ve Başkent'te kampa girecek.

    BÜYÜK AİLE
    Galatasaraylı oyuncular dün eğlenceli bir çalışma gerçekleştirirken hep birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ortaya da bu keyifli bu kare çıktı.

    BİRAZ DAHA AVANTAJLI / Mini Yorum / Mustafa Denizli
    Ligdeki mücadeleye kimsenin bir şey söyleyecek hali yok. Göründüğü gibi 3-4 takım yarışıyor. Galatasaray'ın Başakşehir ve Beşiktaş maçları şampiyonluk rotasını belirleyecek karşılaşmalar olacak. Galatasaray şu an biraz daha avantajlı gibi ancak Türkiye liginin bu sezon nasıl geçtiğini hepimiz biliyoruz. İç sahada ve deplasmanlarda alınan sonuçlar, lider takımın dış sahada az puan aldığını, içerde anormal olağanüstü puanlar aldığını, yarışın içindeki takımların da aynı şekilde içerde ve dışarda kayıplar yaşadığını gördüğümüz bir lig... Çekişme sürecek gibi görünüyor. Keyifli bir final bizi bekliyor.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:21
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