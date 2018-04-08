Galatasaray'da Gençlerbirliği için galibiyet sözü verildi!
Dünkü idmanda neşeli görünen sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği’ni yenerek liderliği geri alacaklarını söyledi. Bir de söz verdiler: Haftaya da aradaki fark 4’e çıkacak
5-1'LİK YENİLGİYİ UNUTMADIK
Futbolcular, dün Fatih Terim yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken haftaya Türk Telekom Stadı'nda konuk edecekleri Başakşehir'e meydan okumayı ihmal etmedi. İlk yarıda 5-1 yenildikleri karşılaşmayı unutmadıklarını aktaran sarıkırmızılılar, "Şampiyonluktan başka bir ihtimal düşünmek dahi istemiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle Başakşehir'i de yeneceğiz ve aramızdaki puan farkı 4'e çıkacak" diye konuştular.
ÖZEL UÇAKLA GİDECEKLER
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını bugün saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Ankara'ya gidecek ve Başkent'te kampa girecek.
BÜYÜK AİLE
Galatasaraylı oyuncular dün eğlenceli bir çalışma gerçekleştirirken hep birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ortaya da bu keyifli bu kare çıktı.
BİRAZ DAHA AVANTAJLI / Mini Yorum / Mustafa Denizli
Ligdeki mücadeleye kimsenin bir şey söyleyecek hali yok. Göründüğü gibi 3-4 takım yarışıyor. Galatasaray'ın Başakşehir ve Beşiktaş maçları şampiyonluk rotasını belirleyecek karşılaşmalar olacak. Galatasaray şu an biraz daha avantajlı gibi ancak Türkiye liginin bu sezon nasıl geçtiğini hepimiz biliyoruz. İç sahada ve deplasmanlarda alınan sonuçlar, lider takımın dış sahada az puan aldığını, içerde anormal olağanüstü puanlar aldığını, yarışın içindeki takımların da aynı şekilde içerde ve dışarda kayıplar yaşadığını gördüğümüz bir lig... Çekişme sürecek gibi görünüyor. Keyifli bir final bizi bekliyor.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:21
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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