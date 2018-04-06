Yasin ve Rodrigues’i yere serdi – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Yasin ve Rodrigues’i yere serdi

    Yasin ve Rodrigues’i yere serdi

    'nde düzenlenen basına açık idmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular kendi aralarında şakalaştılar.

    'nde düzenlenen basına açık idmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular kendi aralarında şakalaştılar. , önce Garry Rodrigues sonra Yasin Öztürk'e el ense çekerken, güçlü fiziği ile iki futbolcuyu da yere serdi. Bu durum oyuncular arasında esprilere neden oldu.

    EKSTRA YAPTILAR
    Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli ve Yuto Nagatomo, dün yapılan Florya'daki yorucu idmanının ardından takım içeri girmesine rağmen çalışmaya devam etti. İdmanın bitişinin ardından yardımcı hocalar kontrolünde ekstra çalışma yapan bu üç isim oldukça formda görünürken teknik heyetin de takdirini kazandılar.

    SİNAN NOKTA KOYDU
    'ın idmanının son aşaması olan çift kale maçı bitirdi. İdmanın yıldızlarından birisi olan genç ismin uzaklardan gönderdiği şutu gole dönüşünce düdüğünü çalarak antrenmanı bitirdi. Sinan'a engel olamayan Donk, golden sonra yaptığı hatanın üzüntüsünü yaşadı.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:55
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