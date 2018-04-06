Yasin ve Rodrigues’i yere serdi
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basına açık idmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular kendi aralarında şakalaştılar.
EKSTRA YAPTILAR
Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli ve Yuto Nagatomo, dün yapılan Florya'daki yorucu idmanının ardından takım içeri girmesine rağmen çalışmaya devam etti. İdmanın bitişinin ardından yardımcı hocalar kontrolünde ekstra çalışma yapan bu üç isim oldukça formda görünürken teknik heyetin de takdirini kazandılar.
SİNAN NOKTA KOYDU
Galatasaray 'ın idmanının son aşaması olan çift kale maçı Sinan Gümüş bitirdi. İdmanın yıldızlarından birisi olan genç ismin uzaklardan gönderdiği şutu gole dönüşünce Fatih Terim düdüğünü çalarak antrenmanı bitirdi. Sinan'a engel olamayan Donk, golden sonra yaptığı hatanın üzüntüsünü yaşadı.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:55
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
Yasin ve Rodrigues’i yere serdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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