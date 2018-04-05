Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    , maçına hazırlanıyor

    Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

    , 'in 28. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapıldı. Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör yönetiminde medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana ise beşe iki dar alan oyunuyla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Sarı-kırmızılılar, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:35
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