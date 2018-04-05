Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapıldı. Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana ise beşe iki dar alan oyunuyla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:35
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Beşiktaşlı yıldız F.Bahçe'ye imza atıyor!
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mehmet fenerbahçe ayak oyunları ile oyuncu alan bir kulüp değildir olmayacaktır da. fenerbahçe büyük camiadır. katakülleye ihtiyacı yoktur.
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
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TFF GÖREVE Vallaha Ayıptır ya TFF yi burdan göreve davet ediyorum Adam resmen maçtan önce Oyuncunun ayarıyla oynamak için Açıklama yapıyor... Yok Artk
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
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selim bunlar kulübe gelir getirecek işler. parasızlık zor. herkes akıl verir ama para vermez. bence doğru yatırımlar.
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