Final-Four aşkına – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Final-Four aşkına

    Final-Four aşkına

    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, ’da 3-2 yenildiği Novara’ya konuk olacak. Hedef İtalyanları deplasmanda devirip Final-Four’a kalmak

    Cimbom CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı Play-Off turu ikinci maçına bugün İtalya'da çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 'da 3-2 kaybettiği İgor Gorgonzola Novara'ya saat 21.30'da deplasmanda konuk olacak. Sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 veya 3-1 mağlup ederse adını Final-Four'a yazdıracak. Maç 3-2 Aslan'ın üstünlüğüyle biterse altın set oynanacak. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı hazır olduklarını söyledi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
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