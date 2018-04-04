Serdar Aziz'e dev talip! 10 milyon euro... – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Serdar Aziz'e dev talip! 10 milyon euro...

    Serdar Aziz'e dev talip! 10 milyon euro...

    Milan, Serdar Aziz'i hem maçlarda hem de antrenmanlarda izleyecek. Scout ekibinden olumlu sonuç alınması durumunda teknik direktör Gattuso, Fatih Terim ile görüşerek transferi çözümlemeye çalışacak.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:22
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