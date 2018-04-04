Prim sözü Albayrak’tan
Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı oyunculara dev prim için söz verdi.
'TERİM İLE YERİ BİRİNCİLİK OLUR'
Galatasaray'ın eski oyuncusu Ghorge Popescu Lig Radyo'ya özel açıklamalar yaptı. Sarı- kırmızılı takımın şampiyonluğundan emin konuşan Rumen futbol adamı, "Fatih Terim ile Galatasaray'ın yeri ancak 1.lik olur" ifadesini kullandı.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:30
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
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