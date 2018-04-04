Prim sözü Albayrak’tan – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Prim sözü Albayrak’tan

    Prim sözü Albayrak’tan

    Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı oyunculara dev prim için söz verdi.

    Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı oyunculara dev prim için söz verdi. Albayrak, galibiyeti sonrası "Siz şampiyon olun gerisini düşünmeyin. Şampiyonluğa ulaşalım gereken neyse bu başarınızın karşılığını alacaksınız" dedi.

    'TERİM İLE YERİ BİRİNCİLİK OLUR'
    'ın eski oyuncusu Ghorge Popescu Lig Radyo'ya özel açıklamalar yaptı. Sarı- kırmızılı takımın şampiyonluğundan emin konuşan Rumen futbol adamı, " ile Galatasaray'ın ancak 1.lik olur" ifadesini kullandı.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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