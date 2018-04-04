Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Gençlerbirliği'nin konuğu olacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenmana salonda yapılan bireysel çalışmalarla başlayan oyuncular daha sonra sahada gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başladı.
Devam eden bölümde ilk olarak sınırlı alanda oyunsal formda hedefsiz kontrol pas, ardından da sınırlı alanda oyunsal formda hedefli taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
ÖZEL MİSAFİR
Sarı-kırmızılı ekibin antrenmanını takip edenler arasında özel bir misafir vardı. Kas hastalığı ile mücadele eden 20 yaşındaki Batuhan, antrenmanı takip ederken teknik direktör Fatih Terim ve kaptan Selçuk İnan Batuhan ile yakından ilgilendi. Batuhan daha sonra günün anısına takımla birlikte fotoğraf çektirdi.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basın açık olarak yapacağı çalışma ile devam edecek.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:37
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'Beşiktaş maçında tur atarız'
Toplam 8
Yorum
mehcemtek İmparator söylediyse vardır bi bildigi bu sene Sampiyon GALATASARAY.....
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Valencia kancası!
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ SÖYLEDİĞİN İLE BJK TALİSCAYİ ALMASINI GEREKTİREN HİÇ BİR ALAKA YOK ! ALMAK İSTİYORLAR ÇÜNKÜ DAHA PAHALIYA SATMA DERDİNDELER !
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Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 6
Yorum
fenerliking Alper daha nereye koşu yapacağını bilmiyor. Aykut hoca ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. 27sinden sonra bir oyuncu santrafora evrilemez
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