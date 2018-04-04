Aslan’ın yeni gözdesi Altay – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Aslan’ın yeni gözdesi Altay

    Aslan’ın yeni gözdesi Altay

    Şampiyonluk mücadelesi veren , diğer taraftan da gelecek sezonun kadrosu için düğmeye bastı.

    Şampiyonluk mücadelesi veren , diğer taraftan da gelecek sezonun kadrosu için düğmeye bastı. Teknik direktör 'in, Muslera'nın yanında iki kaleci istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın kadrosunda görmeyi planladığı file bekçilerinden biri de ortaya çıktı. Terim'in, 1. Lig takımlarından Ankaragücü'nde oynayan Altay Bayındır'ı istediği ifade edildi. 19 yaşındaki kaleci, bu sezon sarı-lacivertlilerin kalesini koruduğu 7 lig maçında 6 gol gördü. Terim, 1.98'lik file bekçisini kaleci antrenörü Taffarel ve Muslera ile beraber yetişmesini planlıyor.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:22
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