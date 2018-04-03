‘Uyarı yapıldı’ – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    ‘Uyarı yapıldı’

    ‘Uyarı yapıldı’

    ’da skorboard yazısını hazırlayan ilgililer uyarıldı

    Cimbom'un 2-1 kazandığı maçının ardından skorboardda yer alan "Şampiyonların kupası müzesinde olur" ifadesi bordo-mavililerin tepkisini çekmişti. G.Saray "Bu yayını hazırlayan ilgililer daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır" açıklaması yaptı. Başkan yardımcısı Adil Araboğlu "Rakiplerimiz alınganlık yapıyor. Müze ile ilgiliydi" dedi.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:19
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