‘Uyarı yapıldı’
Galatasaray’da skorboard yazısını hazırlayan ilgililer uyarıldı
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 01:19
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
Toplam 1
Yorum
bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
Yorum
Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
‘Uyarı yapıldı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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