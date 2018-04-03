Terim geldi! Tabular yıkıldı! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Terim geldi! Tabular yıkıldı!

    Terim geldi! Tabular yıkıldı!

    Fatih Terim'in gelişi Galatasaray'a yaradı ve saha içerisinde olumlu sonuçlar getirdi. İşte yıkılan o tabular...

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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