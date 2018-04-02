Linnes kulübeye – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    kulübeye

    Linnes kulübeye

    , derbisinin başlangıç kadrosundan iki değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

    , derbisinin başlangıç kadrosundan iki değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sarı kart cezalısı 'nun yerine ön liberoya geçerken, sağ bekte ise Martin 'in yerine Mariano ilk 11'de görev aldı. Hem Donk hem de Mariano görevlerini başarıyla yaptılar.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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